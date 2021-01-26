«الصحة» تُعلن حزمة الخدمات المقدمة خلال جائحة كورونا





كشفت وزارة الصحة والسكان عن حزمة الخدمات التي قدمتها الوزارة خلال جائحة فيروس كورونا، التى تشمل خدمات التواصل والاستفسار عن فيروس كورونا الخط الساخن 105، وخدمات الدعم النفسي بالأمانة العامة للصحة النفسية 0220816831 - 08008880700.وأشارت إلى خدمة الإسعاف الخط الساخن 123، وخدمات نقل الدم القومية الخط الساخن 15366، وخدمة التأمين الصحى الشامل الخط الساخن 15344، ومبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلى لمصابى فيروس كورونا الخط الساخن 105، ومبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة علاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى الخط الساخن 15335، ومبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار الخط الساخن 15300.وأضافت أن هناك مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين الخط الساخن 15335، ومبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة الخط الساخن 15335.