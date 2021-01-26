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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الفلبين تسجل 1173 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:20 م
كورونا في الفلبين
كورونا في الفلبين
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أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1173 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت البيانات إلى أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات في الفلبين منذ بداية تفشي الفيروس إلى 516 ألفًا و166 إصابة مؤكدة من بينها 30 ألفًا و357 حالة نشطة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "فلبين ستار".

كما سجلت وزارة الصحة 18 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ليصل إجمالي عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 475 ألفًا و423.

فيما سجلت الوزارة 94 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 10 آلاف و386.

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