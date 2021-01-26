وفد تعليمي يهنئ رجال قسم شرطة مطروح بعيدهم الـ69

قام عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، بزيارة قسم شرطة مطروح على رأس وفد تعليمي لتهنئة رجال الشرطة بعيدهم السنوي الـ69.وقدم سلامة التهنئة إلي العقيد تامر معين مأمور قسم شرطة مطروح تقديرًا لأسمى معاني الوفاء والتضحية والعطاء الزاخر التي يقدمها رجال الشرطة لتبقى مصرنا الغالية واحة للأمن والأمان وموطنًا دائمًا للاستقرار والطمأنينة.واصطحب مأمور القسم وكيل تعليم مطروح وأعضاء الوفد التعليمي في جولة تفقدية لمشاهدة منظومة التطوير ومسار العمل داخل قسم الشرطة بعد التحديثات.