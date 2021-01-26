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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كشف غموض سرقة 450 ألف جنيه وخاتم ألماظ من شقة بمصر الجديدة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:42 م
جريدة الدستور
هدير مصطفي
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تكثف مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، جهودها لكشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ 450 ألف جنيه وساعة رولكس وخاتم ألماظ من شقة سيدة بمنطقة مصر الجديدة.

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغًا يفيد بتعرض شقة فتاة مقيمة بدائرة القسم لواقعة سرقة من داخل منزلها.

وتبين أن المسروقات عبارة عن خاتم ألماظ وساعة يد ثمينة ماركة «رولكس» ومبلغ مادي وقدرت المسروقات بـ450 ألف جنيه.

وكانت كاميرا المراقبة الموجودة داخل منزل الفتاة قد كشفت عن أن سيدة صديقة للعائلة وراء ارتكاب واقعة السرقة.

وقررت الفتاة فى بلاغها أنها لم تتوقع أن صديقة العائلة تكون وراء هذه السرقة التي تم اكتشافها بعد عدة أيام من وقوعها، وعندما قامت بمواجهتها بأن الكاميرات كشفتها أنكرت وسبتها، وتلقت اتصالًا هاتفيًا يهددها.

وتابعت الفتاة، أن المتهمة ما زالت هاربة حتى الآن، وكذلك قامت بإرسال رسائل صوتية أخرى تهديد لها ولشقيقها الحاصل على الجنسية الأمريكية.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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