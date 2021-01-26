الإفراج عن 2904 سجناء بمناسبة عيد الشرطة الـ69

أعلنت مصلحة السجون، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن 2904 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، بمناسبة عيد الشرطة الـ69.كما أفرجت عن 118 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج الشرطي، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 69 عامًا على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية.وجاء ذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو فى تلك المناسبة.