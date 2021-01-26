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منوعات

مواعيد امتحانات الترم الأول 2021

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:12 م
جريدة الدستور
هبه محمد
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مواعيد امتحانات الترم الأول 2021، ترتفع مؤشرات البحث يوميًا على محركات الانترنت " جوجل " من قبل الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة كل ماهو جديد ويخص موعد امتحانات الترم الأول 2021، وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بوقف الامتحانات مؤقتًا بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الموجة الثانية.

ويعرض " الدستور " لكافة الطلاب وأوليات الأمور كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص مواعيد امتحانات الترم الأول 2021، وذلك وفقًا لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طارق شوقي.

مواعيد امتحانات الترم الأول 2021

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومجلس الوزراء، عن مواعيد امتحانات الترم الأول 2021، وستبدأ مع بداية الفصل الدراسي الثاني في أواخر شهر فبراير، أو من الممكن أن يؤدي الطلاب الامتحانات في شهر مارس المقبل، حسب الحالة الصحية في مصر، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد التي تهدد العالم، حيث كان من المقرر أن تعقد الامتحانات في 23 يناير من الشهر الجاري.

المنصات التعليمية الإلكترونية في ظل أزمة كورونا

حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإطلاق العديد المنصات التعليمية الإلكترونية في ظل أزمة التي تهدد وباء فيروس كورونا المستجد، وأبرز المنصات التعليمية الإلكترونية كالتالي: ( ذاكر - بنك المعرفة المصري - ادمودو - منصة بث مباشر - حصص - مكتبات إلكترونية ).

وأطلقت وزارة التربية والتعليم هذه المنصات التعليمية لتوفير الوقت على الطالب والتسهيل عليهم ولمساندة أولياء الأمور بدلًا من الدروس الخصوصية التي قررت الحكومة المصرية، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طارق شوقي، بإلغاء الدروس الخصوصية في المنازل أو المراكز التعليمية، خوفًا على صحة الطلاب ولمنع التكدس والازدحام في الشوارع، وللحد من فيروس كورونا المستجد.

استكمال الدراسة عن بعد في عام 2021

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تدريس المناهج الدراسية، اعتبارًا من السبت الماضي الموافق 2 يناير 2021، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي يوم 14 يناير الجاري 2021، عن بعد، وذلك بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الموجة الثانية.

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