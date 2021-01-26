رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رابط الاستعلام عن كود الطالب لعام 2021

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:56 م
رابط الاستعلام عن
رابط الاستعلام عن كود الطالب
هبه محمد
طباعة
رابط الاستعلام عن كود الطالب لعام 2021، مع إقتراب الموعد المحدد لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني، وفرت الحكومة المصرية وخاصة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعًا إلكترونيًا يستطيع الطلاب من خلاله زيارة الموقع للحصول على الكود الخاص به، حيث يتمكن كل طالب من التسجيل لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني عن طريق الإنترنت بعد الحصول على الكود الخاص به، حيث عملت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تطبيق نظام التعليم الإلكتروني " أون لاين " وكذلك يمكن لجميع الطلاب أداء الاختبارات إلكترونيًا.

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقع إلكترونيًا للطلاب، وفقًا لقرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء " مصطفى مدبولي ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي، وذلك بعد أن انتشر فيروس كورونا المستجد مجددًا، وتحاول وزارة التربية والتعليم بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، خوفًا على صحة الطلاب والمواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولتخفيف التكدس والازدحام في الشوارع.

ويعرض " الدستور " لطلاب المرحلة الابتدائية والمرحلة الاعدادية والمرحلة التعليمية الثانوية، كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص رابط الاستعلام عن كود الطالب لعام 2021 وكيفية التقديم من خلال الرابط، وذلك وفقًا لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها.

رابط الاستعلام عن كود الطالب لعام 2021

كود الطالب بالرقم القومي لهذا العام، لذلك تعتبر من أكثر الموضوعات التي تشغل فكر المواطن المصري وخاصة من لديهم أبناء في التعليم، خاصة إن الوضع الدراسة هذا العام مختلف عن كل الفترات السابقة، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها، عن إستمرار العملية التعليمية بشكل إلكتروني هذا العام لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وللحد من تفشي عدوى الوباء، و نوضح لحضراتكم بالتفاصيل والخطوات عن طريقة الحصول على كود الطالب بالرقم القومي.

استخراج كود الطالب بالرقم القومي 2021

1 - يقوم الطالب بالدخول أولًا على موقع وزارة التربية والتعليم وهو كالتالي:

http:studea.emis.gov.eg

2 - ثم يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي الخاص به كما هو مدون بشهادة الميلاد.

3 - يدون الطالب اسم المحافظة التابع لها.

4 - يكتب تاريخ ميلاده.

5 - ويبدأ الطالب بتحديد نوعة إذا كان ذكر أو مؤنث.

6 - والآن يمكنك الدخول وبعدها كتابة كلمة المرور.

قد يهمك أيضا:

تعرف على أسعار الفائدة في البنك الأهلي المصري 2020



الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

غرامة 4 آلاف جنيه والإغلاق 7 أيام للمنشآت السياحية المخالفة لـ«إجراءات كورونا»

أمطار وبرودة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

ريهام سعيد تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي سيد علي

المشدد 6 سنوات لخادم هتك عرض ابنة أستاذة جامعية عامًا ونصف

الصور

image description

بتكلفة 87 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي العتمانية

image description

حملة تفتيشية على الصيدليات ومخازن الأدوية بأسيوط لضبط الأسواق

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» لتطوير وحدات طب الأسرة

image description

مصرع أب وولديه فى حادث مرورى بدمياط

image description

إنشاء كلية للثروة السمكية بجامعة دمياط

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

غرامة 4 آلاف جنيه والإغلاق 7 أيام للمنشآت السياحية المخالفة لـ«إجراءات كورونا»

رياح وأمطار وشبورة.. حالة الطقس خلال 72 ساعة

ريهام سعيد تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي سيد علي

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رابط الاستعلام عن كود الطالب لعام 2021

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة السادسة 2021

رابط موقع البنك الاهلي الخاص بالتسجيل على الوظائف الجديدة

استطلاع: 34% من الشباب العربي يأملون في الهجرة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

«الفنون التشكيلية» تطرح معرض ماجد ميخائيل للعرض البانورامي

«سيلاس» يفتح باب التقدم لمختبر الترجمة الأدبية

«التجربة» معرض جماعي بجاليري «ذا آرتس هاب»

السبت.. جناح خاص للفنان الراحل زكريا الزيني بقاعة ضي