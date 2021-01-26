رابط الاستعلام عن كود الطالب لعام 2021

استخراج كود الطالب بالرقم القومي 2021





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رابط الاستعلام عن كود الطالب لعام 2021، مع إقتراب الموعد المحدد لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني، وفرت الحكومة المصرية وخاصة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعًا إلكترونيًا يستطيع الطلاب من خلاله زيارة الموقع للحصول على الكود الخاص به، حيث يتمكن كل طالب من التسجيل لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني عن طريق الإنترنت بعد الحصول على الكود الخاص به، حيث عملت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تطبيق نظام التعليم الإلكتروني " أون لاين " وكذلك يمكن لجميع الطلاب أداء الاختبارات إلكترونيًا.وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقع إلكترونيًا للطلاب، وفقًا لقرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء " مصطفى مدبولي ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي، وذلك بعد أن انتشر فيروس كورونا المستجد مجددًا، وتحاول وزارة التربية والتعليم بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، خوفًا على صحة الطلاب والمواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولتخفيف التكدس والازدحام في الشوارع.ويعرض " الدستور " لطلاب المرحلة الابتدائية والمرحلة الاعدادية والمرحلة التعليمية الثانوية، كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص رابط الاستعلام عن كود الطالب لعام 2021 وكيفية التقديم من خلال الرابط، وذلك وفقًا لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها.كود الطالب بالرقم القومي لهذا العام، لذلك تعتبر من أكثر الموضوعات التي تشغل فكر المواطن المصري وخاصة من لديهم أبناء في التعليم، خاصة إن الوضع الدراسة هذا العام مختلف عن كل الفترات السابقة، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها، عن إستمرار العملية التعليمية بشكل إلكتروني هذا العام لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وللحد من تفشي عدوى الوباء، و نوضح لحضراتكم بالتفاصيل والخطوات عن طريقة الحصول على كود الطالب بالرقم القومي.1 - يقوم الطالب بالدخول أولًا على موقع وزارة التربية والتعليم وهو كالتالي:2 - ثم يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي الخاص به كما هو مدون بشهادة الميلاد.3 - يدون الطالب اسم المحافظة التابع لها.4 - يكتب تاريخ ميلاده.5 - ويبدأ الطالب بتحديد نوعة إذا كان ذكر أو مؤنث.6 - والآن يمكنك الدخول وبعدها كتابة كلمة المرور.