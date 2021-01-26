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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

هبوط جماعي لمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:19 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
اكرم عمران
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انخفضت مؤشرات سوق الكويت للأرواق المالية، بشكل واضح، لدى نهاية معاملات اليوم الثلاثاء، بفعل هبوط أسهم 4 قطاعات رئيسية تصدرها قطاع الخدمات الاستهلاكية.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.05% خاسرًا 2.99 نقطة ليغلق عند مستوى 5727.07 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.01% رابحًا 0.77 نقطة ليغلق عند مستوى 6256.49 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.23% خاسرًا 10.87 نقطة ليغلق عند مستوى 4684.56 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.39% خاسرًا 19.25 ليغلق عند مستوى 4857.80 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 495.3 مليون سهم بقيمة 46.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.3 ألف صفقة، وهبطت 4 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.95%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.72%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.35%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.08%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.98%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.65%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.23%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.14%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.02%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي "كميفك"، حصول الشركة على موافقة هيئة أسواق المال على أولًا على تخفيض رأس المال من مبلغ 26.4 مليون دينار كويتي إلى مبلغ 23.7 مليون دينار كويتي متضمنًا إلغاء رصيد أسهم الخزينة كما في 30 سبتمبر عام 2020، لإطفاء خسائر الشركة المتراكمة، ثانيًا تخفيض رأس المال من مبلغ 23.7 مليون دينار كويتي إلى مبلغ 22 مليون دينار كوييت، وتوزيع مبلغ 1.7 مليون دينار كويتي نقدًا على مساهمي الشركة كل حسب نسبته في رأس المال، وسوف يقوم مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في مقترح مجلس الإدارة بالتخفيض ولإتمام الإجراءات الخاصة بذلك.

وفي سياق آخر أعلنت مجموعة بودي، المالكة لشركة السهم الفضي العقارية، الإفصاح عن إتمام صفقة المزاد المنعقد في تاريخ 24 يناير الجاري، في بورصة الكويت لتملك نسبة 51% من كامل أسهم رأس مال شركة أسمنت الهلال، وتؤكد التزامها بتقديم مستند عرض الاستحواذ الإلزامي على كامل أسهم شركة أسمنت الهلال، وفقًا لأحكام وإجراءات تنفيذ عمليات الاستحواذ الإلزامي في الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2021.

وأعلنت بورصة الكويت، إيقاف تداول أسهم شركة أسمنت الهلال (الهلال) لمدة ساعة وذلك تطبيقا للمادة (3-1-12) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) للائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال

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