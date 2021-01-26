5 قطاعات تهبط بمؤشرات بورصة أبوظبي في ختام تعاملات اليوم

هبطت مؤشرات بورصة أبوظبي للأوراق المالية، لدى نهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، حيث انخفض مؤشرها العام بنسبة 0.63% خاسرًا 35.18 نقطة ليغلق عند مستوى 5582.675 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 1.9 مليار درهم ليغلق عند مستوى 792.710 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 92.7 مليون سهم، بقيمة 430.7 مليون درهم، عبر تنفيذ 3157 صفقة.وهبطت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.48%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.30%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 1.20%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.69%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.53%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.22%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.70%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.28%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%.وارتفعت 10 أسهم ببورصة أبوظبي على رأسها سهم شركة بالمز الرياضية بنسبة 3.57%، ثم سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 2.4%، ثم سهم "شركة أبوظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 2.22%، وتراجع 20 سهمًا على رأسها سهم "فودكو الوطنية للمواد الغذائية" بنسبة 4.78%، ثم سهم "شركة أسمنت رأس الخيمة" بنسبة 3.98%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة العقارية" بنسبة 3.83%، فيما تصدر سهم "بنك أبوظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 104.4 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.74%.وفي سياق متصل أعلنت شركة الواحة كابيتال، اجتماع مجلس إدارة الشركة، أمس الاثنين، لمناقشة مستجدات العمل بشكل عام ومواضيع إدارية أخرى.وفي السياق ذاته أعلن بنك أبوظبي التجاري، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الأحد الموافق 31 يناير الجاري، للموافقة على النتائج المالية للبنك بتاريخ 31 ديسمبر 2020، وجدول أعمال الجمعية العمومية لسنة 2021، ومناقشة بعض الأمور العامة الأخرى.وفي سياق آخر أعلنت شركة الفجيرة لصناعات البناء، تراجع مجموع الموجودات إلى 478.3 مليون درهم خلال عام 2020 مقابل 478.5 مليون درهم خلال عام 2019، وبلغ صافي الربح 41.6 مليون درهم مقابل 48.8 مليون درهم خلال فترة المقارنة.