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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

من هنا.. تردد قناة المديح الجديد 2021 على النايل سات.. والمحتوى الذي تقدمه

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:44 م
المديح
المديح
شيماء حسين
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تردد قناة المديح الجديد 2021 على النايل سات حظى على أعلى نسبة مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الفترة القليلة الماضية، وذلك ليتمكن محبي متابعة أناشيد مدح صفات رسول الله من ضبط إشارة بثها على التليفزيون لذلك يستعرض الدستور من خلال فترة كيفية ضبط القناة وأبرز البرامج التي تعرض على شاشتها وأشهر المداحين المنشدين بها.

تردد قناة المديح على النايل سات 2021

هناك قاعدة جماهيرية عريضة الأناشيد الإسلامية الخاصة بمدح صفات سيدنا رسول الله صلوات الله عليه وسلم في مصر والوطن العربي، لذلك يسعى الكثيرين منهم إلى إدارة محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة كيفية ضبط إشارة بثها عبر التردد الجديد على القمر الصناعي المصري نايل سات 12562 واستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 أو على تردد 11843 واستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 والتي يتم بثها من مصر.

أبرز البرامج الدينية التي تعرض على شاشة قناة المديح

تختص قناة المديح بعرض أناشيد دينية في مدح صفات رسول الله صلوات الله عليه وتسليمه، بالإضافة إلى عرض مجموعة مميزة من البرامج الدينية أبرزها برنامج المداحين ويعرض باقة من أجمل الإنشادات الدينية بأصوات كوكبة من أبرز المنشدين الموجودين على الساحة وبرنامج مع القراء الذي يستضيف كوكبة من أفضل قراء القرآن الكريم في العالم العربي والإسلامي وبرنامج سيرة الرسول الذي يعرض موافقة الكريمة صلوات الله عليه وتسليمه وأبرز صفاته لنتعلم منها مكارم الأخلاق وبرنامج وسائل الوصول الذي يقدمه الداعية محمد طراد رجل أعمال فرنسي من أصل سوري.

"برامج دينية وأناشيد"..  محتوى قناة المديح 

يبحث الكثير من الوطن العربي عن تردد قناة المديح على النايل سات لمشاهدة مجموعة من أبرز الابتهالات والتواشيح الدينية في حب رسول الله بأصوات كوكبة من المنشدين، فضلا عن مجموعة هائلة من البرامج الدينية الهادفة والقصص الدينية للتعلم من صفات سيد الخلق سيدنا محمد صلوات الله عليه وتسليمه والاقتداء به في صفاته وأعماله وتعليم أطفالنا من آدابه العظيمة للتحلي بها في سلوكياتهم اليومية وحياتهم العامة.

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