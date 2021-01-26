مسئول أممي يشيد بمصر كأكبر المساهمين بقوات شرطية لحفظ السلام

أعرب لويس كاريلهو، مستشار شرطة الأمم المتحدة، عن شكره وتقديره لمصر، التي قال إنها من أكبر المساهمين بقوات شرطية في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.وأوضح المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة أن لويس كاريلهو زار اليوم أكاديمية الشرطة المصرية بهدف التعرف مباشرة على النهج المُتبع في تدريب قوات الشرطة المصرية.ورافق "كاريلهو" خلال الزيارة، اللواء أحمد إبراهيم، رئيس أكاديمية الشرطة، مساعد وزير الداخلية.