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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول أممي يشيد بمصر كأكبر المساهمين بقوات شرطية لحفظ السلام

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:02 م
قوات شرطية
قوات شرطية
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أعرب لويس كاريلهو، مستشار شرطة الأمم المتحدة، عن شكره وتقديره لمصر، التي قال إنها من أكبر المساهمين بقوات شرطية في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وأوضح المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة أن لويس كاريلهو زار اليوم أكاديمية الشرطة المصرية بهدف التعرف مباشرة على النهج المُتبع في تدريب قوات الشرطة المصرية.

ورافق "كاريلهو" خلال الزيارة، اللواء أحمد إبراهيم، رئيس أكاديمية الشرطة، مساعد وزير الداخلية.

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