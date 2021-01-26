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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسماعيلية يشهد تدشين مبادرة «هنا عاش الشهيد»

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:36 م
اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب شريف فهمي
مصطفى دياب
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حرص اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية صباح اليوم على تدشين مبادرة هنا عاش الشهيد تزامنًا مع الاحتفالات بالذكرى 69 لعيد الشرطة وتتضمن المبادرة عمل لوحة تذكارية باسم كل شهيد ونبذة عن حياته وتاريخ أستشهادة وتعلق أمام منزله، تخليدًا لذكراه مما لها الأثر النفسي على أهل الشهيد والتي تعتبر بدايه لسلسة من المبادرات التي ستقوم بها المحافظة تخليدًا لذكرى شهدائنا من أبناء الوطن الجيش والشرطة.

وكان قد شهد المحافظ تركيب أول لوحة تذكارية بنطاق حي أول بمنزل الشهيد محمد حسن حسنين عبد الخالق، الذي ولد عام 1992 وتلقي تعليمه من مدرسة السادات العسكرية بنين وتخرج من كلية الشرطة 20يوليو 2012 وأستشهد 18 أغسطس 2013 وذلك أثناء تأدية واجبة الوطني بمكافحة الإرهاب أثناء تمشيط طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

و في سياق متصل شهد المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ تركيب لوحة تذكارية بمنزل الجندى المقاتل الشهيد محمد سليم سلامة محمد بعزبة دهشان التابعه لمركز ومدينة أبوصوير، ولد عام 1991 وتلقي تعليمة بمدرسة الإسماعيلية الثانوية الزراعية وأستشهد 5 أغسطس 2012 وهو صائما بشهر رمضان الكريم أثناء تأديته واجبة الوطنى في مكافحة الإرهاب وذلك بالتزامن مع تركيب اللوحة الأولي.

وكان قد وجه محافظ الإسماعيلية بحصر جميع أسماء شهداء الإسماعيلية وتسلسلهم بتواريخ أسبقية الشهاده والأهتمام بملف الشهيد، كما أشار المحافظ أنه بكل أحتفالية خاصة بالشهداء سيتم تعليق عدد من اللوحات التذكارية بناء على ترتيب تواريخ أستشهادهم.

و أشاد أهالي الشهداء بالمبادرة التي تبنتها المحافظة لأحياء ذكرى شهدائها من جيش وشرطة لرد جزء من الجميل لهم وتقديم حياته فداءًا للوطن.

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