برلماني يطالب الخارجية بتفسير عزوف الشباب عن الالتحاق بالعمل الدبلوماسي

قال النائب كريم درويش، إن السياسية الخارجية سياسة حكيمة ورشيدة والوزارة بذلت جهودا كبيرة في هذا المجال ولا ينكر تلك الجهود إلا جاحد.وقال النائب إن السياسة المصرية تقوم على أساس عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة كما تقوم على الندية في التعاون والتعامل بالمثل.وطالب النائب وزارة الخارجية بعدد من الأمور أولها ان تولي اهتماما بالقوى الجديدة خاصة الهند للاستفادة منها في المجال الاقتصادي والاستثماري، وفي ملف الألغام بالساحل الشمالي، مطالبًا الدولة بالعمل على المطالبة بالتعويضات اللازمة في هذا الأمر.كما طالب النائب وزارة الخارجية بضرورة العمل على افتتاح عدة مكاتب للتصديق في محافظات الصعيد للتخفيف عن معاناة أهالينا في الصعيد، كما طالب النائب الوزارة بتفسير ظاهرة عزوف الشباب عن الالتحاق بالعمل الدبلوماسي.