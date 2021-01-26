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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«حشيش بمليون جنيه».. الداخلية تضبط 150 طربة في مطروح

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:55 ص
حشيش
حشيش
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجحت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط مسجلين خطر، متورطين بحيازة 150 طربة لمخدر الحشيش بمطروح.

ورصدت مكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن مطروح المتهمين، وتمكنت من ضبط 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام مبلغ مالى، هاتفان محمول بحوزة عنصرين إجراميين وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليون و50 ألف جنيه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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