«من دفتر أحوال الغجرية» مجموعة قصصية جديدة لـ محمد عطية محمود

صدرت حديثا عن دار ديوان العرب للنشر والتوزيع، المجموعة القصصية "من دفتر أحوال الغجرية"، نصوص قصيرة جدا للكاتب محمد عطية محمود.. تعد المجموعة السادسة للكاتب بعد خمس مجموعات قصصية هي: على حافة الحلم، وخز الأماني، في انتظار القادم، عيون بيضاء، جمر اللحظة، فضلا عن الأعمال الروائية والنقدية.تقع المجموعة في 104 صفحة، وتتكون من حوالي 90 نصا سرديا يتراوح بين القصر والقصر الشديد، وتتناول في أسلوب شاعري ممزوج بالسرد عددا من المواقف الإنسانية والتجريدية والرمزية في شكل مقاطع قصيرة جدا ترتبط كل مجموعة منها ببعضها، وقد قسمها الكاتب إلى عدة أجزاء، هي: روح القهوة، هايكو، عبق، من دفتر أحوال العرافة، والتي تمثل نصوصها عصب المجموعة.. كما تمثل نزوعا إلى تضفير الشعر بالسرد، مع الحفاظ على الروح القصصية فيها، بشروط النص القصصيومن أجواء المجموعة نص بعنوان "هي": "هي الغجرية المهاجرة إلى صقيع الروح، بعدما كانت تدثر القلب والروح بأهداب عينيها وقلبها ورفيف روحها على طول المدى، بعدما كانت تتكيء على الروح العطشى تستمد منها وهج اللحظات الفاتنة، تدخره دفئا تحيط به العالم، وتنير به أنفاق ظلمته، وتتدثر بالغياب!!"