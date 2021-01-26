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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«السعيد» تتابع أعمال منصة الاستثمار المشتركة بين مصر والإمارات

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:42 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
أميرة ممدوح
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عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، اجتماعًا مع محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "القابضة"(ADQ)، وفريق الإدارة العليا في الشركة، لمتابعة أعمال منصة الاستثمار المشتركة التي تم إطلاقها بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وتضمن الاجتماع متابعة خطوات العمل والشراكة بين صندوق مصر السيادي والجانب الإماراتي في عدد من المشروعات، وتبادل وجهات النظر حول الفرص الاستثمارية وتعظيم العوائد من الأصول المطروحة للاستثمار، وبحث الخطوات التنفيذية والجداول الزمنية للمشروعات الحالية في مجال الخدمات الصحية والصناعات الدوائية والتطوير العقاري والخدمات اللوجستية وقطاع النقل.

كما استعرض الاجتماع نتائج الدراسات الخاصة بجذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى المشروعات المشتركة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عمق التعاون بين جمهورية مصر ودولة الإمارات في كل المجالات، وعلى رأسها المجالات الاقتصادية، وحرص مصر على تفعيل دور المنصة الاستثمارية المشتركة لتحقيق أعلى درجات الاستفادة من الفرص المتاحة.

كما شددت على أهمية عقد الاجتماعات الدورية بين الجانبين والمتابعة المستمرة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من خطة العمل، وأعربت عن توقعاتها بالإعلان عن عدد من المشروعات مع نهاية الربع الأول من العام الجاري.

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