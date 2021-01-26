الأمم المتحدة تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف الرياض بصاروخ

أعربت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن غضبها الشديد من محاولة ميليشيا الحوثي استهداف الرياض بصاروخ، داعية الميليشيا للامتثال للقانون الدولي، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.وكان الاتحاد الأوروبي، قد أعلن أن محاولات الهجوم على الرياض غير مقبولة ويجب أن تتوقف، معتبرا أن استهداف الرياض يهدد المدنيين في السعودية.قبل ذلك دانت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا "بحزم"، "محاولات شن هجمات جوية"، السبت، على الرياض في بيان مشترك لوزارات الخارجية في الدول الثلاث.