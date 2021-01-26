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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رسميا.. مجلس الشيوخ يتسلم لائحة اتهام ترامب (صور وبنود)

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:25 ص
مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي
مروة عنبر
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تسلم مجلس الشيوخ الأمريكي، القرار الاتهامي الخاص بعزل رئيس الولايات المتحدة السابق، دونالد ترامب، في إطار قضية اتهامه بالتحريض على التمرد.

وفي مشهد تم بثه على الهواء مباشرة، نقل 9 أعضاء في مجلس النواب، الذين سيتولون مهام الادعاء في المحاكمة، لائحة الاتهام الخاصة بعزل ترامب إلى مجلس الشيوخ، متبعين نفس المسار الذي سلكه حشد لأنصار الرئيس السابق خلال اقتحامهم مقر الكونجرس.

وسيباشر مجلس الشيوخ محاكمة الجمهوري ترامب خلال الأسبوع الذي يبدأ يوم 8 فبراير، حسب ما أعلن سابقا زعيم الأغلبية الديمقراطية، تشاك شومر.

ويدين هذا القرار الرئيس دونالد جون ترامب بارتكاب جرائم وجنح كبيرة، كما ينص القرار على مقال للمساءلة ينص على أن "ترامب" حرض على تمرد ضد حكومة الولايات المتحدة.

وجاءت بنود المساءلة باختصار كما نشرها الكونجرس على موقعه الإلكتروني:

- قبل الجلسة المشتركة للكونجرس التي عقدت في 6 يناير 2021، لفرز أصوات الهيئة الانتخابية، أصدر الرئيس ترامب بشكل متكرر بيانات كاذبة تؤكد أن نتائج الانتخابات الرئاسية كانت مزورة، ولا ينبغي قبولها من قبل الشعب الأمريكي أو مصادقتها من قبل الدولة، أو المسؤولين الفيدراليين.

- قبل وقت قصير من بدء الجلسة المشتركة، كرر الرئيس ترامب المزاعم الكاذبة لحشد بالقرب من البيت الأبيض، وألقى عن قصد تصريحات للجمهور شجعت وأدت في المستقبل إلى أعمال غير قانونية في مبنى الكابيتول.

- قام أنصار ترامب بخرق وتخريب مبنى الكابيتول بشكل غير قانوني، وانخرطوا في أعمال عنف ومدمرة ومثيرة للفتنة، بما في ذلك قتل ضابط إنفاذ القانون.

-عرّض الرئيس ترامب أمن الولايات المتحدة ومؤسساتها الحكومية للخطر بشكل كبير، وهدد سلامة النظام الديمقراطي، وتدخل في الانتقال السلمي للسلطة، وعرض للخطر تكافؤ الفروع الحكومية، وبمثل هذا السلوك، يأمر الرئيس ترامب بالمساءلة والمحاكمة، والعزل من المنصب، والتنحية لتولي منصب في الولايات المتحدة.

وأصبح ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين، وأكد زعماء الحزب الديمقراطي أن الهدف من عملية عزل ترامب، الذي قالوا إنه يمثل خطرا بالغا لشعب الولايات المتحدة وديمقراطيتها، منعه مستقبلا من إمكانية تولي أي مناصب حكومية.
رسميا.. مجلس الشيوخ يتسلم لائحة اتهام ترامب (صور وبنود)
رسميا.. مجلس الشيوخ يتسلم لائحة اتهام ترامب (صور وبنود)
رسميا.. مجلس الشيوخ يتسلم لائحة اتهام ترامب (صور وبنود)
رسميا.. مجلس الشيوخ يتسلم لائحة اتهام ترامب (صور وبنود)
رسميا.. مجلس الشيوخ يتسلم لائحة اتهام ترامب (صور وبنود)
رسميا.. مجلس الشيوخ يتسلم لائحة اتهام ترامب (صور وبنود)
رسميا.. مجلس الشيوخ يتسلم لائحة اتهام ترامب (صور وبنود)
رسميا.. مجلس الشيوخ يتسلم لائحة اتهام ترامب (صور وبنود)

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