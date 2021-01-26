ميركل تدعو بايدن لزيارة برلين

وجهت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، دعوة للرئيس الأمريكي جو بايدن، لزيارة ألمانيا بمجرد أن يسمح وضع الوباء بذلك.جاءت دعوة "ميركل" في أول محادثة هاتفية بينهما منذ تولي الرئيس الديمقراطي منصبه، وبحثا الطرفان أهمية العمل معا لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، واتفق الطرفان على العمل على أولويات السياسة الخارجية المشتركة بشأن إيران والصين وروسيا وأوكرانيا، وفقا لما ذكره البيت الأبيض.من جانبه، أعرب "بايدن" عن نيته تعزيز التحالفات الأمريكية مع دول الناتو والاتحاد الأوروبي.وقال شتيفن زيبرت، المتحدث باسم ميركل في بيا، إن المستشارة والرئيس الأمريكي يتفقان على أن هناك حاجة لجهود دولية قوية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد.وأضاف "زيبرت" أن ميركل رحبت بقرار بايدن إلغاء القرار الذي اتخذه ترامب، في يوليو الماضي، بسحب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية.كما أشادت بإعادة بايدن بلاده إلى اتفاق باريس، وتعهدت بجاهزية بلادها لتحمل مسؤولياتها مع الشركاء الأوروبيين وعبر الأطلسي في التعامل مع المهام الدولية.وكانت "ميركل"، أكدت فى تصريحات صحفية سابقة، أن هناك أرضية مشتركة أكثر بكثير مع واشنطن الآن بعد انتخاب بايدن.