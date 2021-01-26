محافظ البحر الأحمر يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة

وضع محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، يرافقه مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحر الأحمر اللواء سليمان شتا، إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة بإدارة قوات الأمن بالغردقة، بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة الـ69.أكد محافظ البحر الأحمر، أن عيد الشرطة يحمل ذكرى الصمود والتضحية لرجال الشرطة من أجل الوطن، وتصديهم بكل شجاعة لقوات الاحتلال الغاشم دفاعًا عن العزة والكرامة، في ملحمة الإسماعيلية الفدائية عام 1952.جدد المحافظ، التهنئة لجميع رجال الشرطة البواسل وقادتها بمناسبة الإحتفال بعيدهم، وأشاد بالدور العظيم الذي يقوموا به لحماية الجبهة الداخلية، مؤكدًا أن هذه الذكرى ستظل خالدة يتم الاحتفال بها كل عام.رافق المحافظ، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ العميد تامر سمير، والمستشار الإعلامي للمحافظة محمد مخلوف، وعددًا من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.