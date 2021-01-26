إصابات كورونا تصل إلى 966 ألفا في هولندا

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 966 ألفا و194 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت أمستردام، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في هولندا وصل إلى 13 ألفا و686 حالة.ووفقا للبيانات، تعافى من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بالفيروس 12 ألفا و510 أشخاص من المصابين.وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 47 أسبوعا.