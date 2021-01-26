هل يتعاطى رئيس إيران المخدرات؟.. القصة كاملة

أثار اتهام برنامج تليفزيون إيراني الرئيس الإيراني حسن روحاني بتعاطي المخدرات، جدلًا واسعًا، وشغل الكثير بخبر وقف برنامج "زاوية السياسي" على القناة "العربية" ومقدمه حبيب الله رحيم أزغدي.وذكرت مصادر مطلعة نقلًا عن وكالة "تسنيم" المقربة من الحكومة، أن مدير هيئة الإذاعة والتليفزيون الحكومية، علي عسكري، قرر إقالة برو أزغدي من عمله في القناة الرابعة بسبب تصريحات لأحد ضيوفه أدلى بها خلال الحلقة الأخيرة للبرنامج، تضمنت إهانات بعض مسئولي السلطة التنفيذية، بحسب الوكالة.الحكاية بدأت عندما صرّح رجل الدين أحمد جهان بزرغي، مدير معهد الثقافة والفكر الإسلامي في طهران، متهمًا روحاني بتعاطي المخدرات في لقاء مباشر بث على القناة الرابعة قبل عدة أيام.واعتبر بزرغي أن روحاني غير مهتم بمشاكل البلاد، قائلًا: "ربما يجلس المسئول في منزله بجانب الموقد متجاهلًا ما يحصل في بلاده ولا یتواصل مع الوزراء".الجدير ذكره أن مصطلح الجلوس بجانب الموقد يستخدم في إيران للدلالة على متعاطي المخدرات.