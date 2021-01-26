767 وفاة وأكثر من 93 ألف حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» في إسبانيا

سجلت إسبانيا، اليوم الثلاثاء، 93 ألفًا و822 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و767 وفاة، خلال الـ 24 ساعة السابقة.ونقلت صحيفة «20 مينوتوس» الإسبانية على موقعها الإلكتروني، عن بيان أصدره وزارة الصحة، أن إجمالي الإصابات تجاوز مليونين و600 ألف حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 56 ألفًا و208 حالات.