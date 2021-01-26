حملة تفتيش واسعة عن الأسلحة غير المرخصة في العراق

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الثلاثاء، عن قيامها بحملة تفتيش واسعة عن العتاد والأسلحة غير المرخصة في العاصمة بغداد.وقالت مديرية الاستخبارات، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن قواتها قامت بحملة تفتيش عن الأسلحة والعتاد غير المرخص في حي الجزائر بمنطقة الشعب شمالي بغداد، وذلك في إطار مهامها لبسط الأمن والاستقرار.وأضاف البيان، أنه خلال الحملة تم ضبط عدد من الأسلحة الآلية والصوتية وقنابل يدوية، مضيفا أنه جرى التعامل مع هذه الأسلحة وفق السياقات المعمول بها.