الأهلى يواجه بيراميدز وهدفه الحفاظ على صدارة الدورى قبل مونديال الأندية

يفتتح الأهلي منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز، مساء الثلاثاء، عندما يحل ضيفًا على بيراميدز في السابعة ونصف مساء، على إستاد الدفاع الجوي، في واحدة من أقوى مواجهات الدوري.يدخل الأهلي اللقاء، وهو في صدارة جدول الدوري برصيد 20 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن الزمالك صاحب المركز الثاني، فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 13 نقطة.الأهلي لعب 8 مباريات بالدوري حتى الآن، وحقق 6 انتصارات على كل من مصر للمقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندري وسيراميكا والإنتاج الحربي والمقاولون العرب، وتعادل مرتين بدون أهداف مع وادي دجلة والبنك الأهلي.أما بيراميدز، حقق ثلاثة انتصارات فقط بعد خوض 8 مباريات، ففاز على سيراميكا والإنتاج الحربي والمقاولون العرب، وتعادل 4 مرات مع كل من الزمالك والبنك الأهلي ووادي دجلة وسموحة، وتلقى هزيمة وحيدة من الاتحاد السكندري.وتعد هذه المباراة الأخيرة للأهلي في بطولة الدوري، قبل السفر إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، حيث سيفتتح الفريق الأحمر مبارياته في المونديال بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل، فيما سيلتقي الفائز منهما في الدور نصف النهائي مع فريق بايرن ميونخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا.واختار الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق استعدادا للقاء الليلة، حيث عاد للقائمة الحارس والقائد محمد الشناوي بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام المقاولون العرب بسبب الإيقاف، كذلك المدافع المغربي بدر بانون بعد غيابه عن لقاء المقاولون أيضا بسبب تعرضه لنزلة برد.ويغيب عن قائمة الأهلي، أكرم توفيق بسبب إيجابية مسحته الأخيرة لفيروس كورونا، وكذلك الثنائي رامي ربيعة ومحمود وحيد لأسباب فنية.وجاءت قائمة الأهلي كالتالي، "محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وصلاح محسن ومحمد شريف ومروان محسن ووالتر بواليا".كما أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمته التي ستخوض مباراة الأهلي، حيث عاد للقائمة الفلسطيني محمود وادي بعد غيابه عن المباريات الأربع الماضية بسبب الإيقاف، فيما يغيب عن الفريق محمد حمدي ومحمد فاروق بسبب الإصابة.وضمت قائمة بيراميدز 20 لاعبا، وهم "شريف إكرامي وأحمد الشناوي، وأحمد أيمن منصور وعلي جبر وطارق طه وأحمد فتحي وأحمد سامي وعمر جابر وإيريك تراوري وإسلام عيسى ورمضان صبحي وأحمد توفيق ونبيل دونجا وعبد الله السعيد ومحمود حمادة وإبراهيم عادل ومحمود صابر، وجون أنطوي ودودو الجباس ومحمود وادي".وواجه الأهلي نظيره بيراميدز بعد تغيير اسم النادي من الأسيوطي لبيراميدز، خمس مرات من قبل، حيث كان التفوق للفريق حديث العهد، بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية على الأهلي، فيما فاز الأهلي في لقاء وحيد، وانتهت آخر مواجهة بينهما بالتعادل في الموسم الماضي.واختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم الدولي جهاد جريشة لإدارة المباراة، على أن يعاونه سمير جمال وأحمد توفيق، والحكم الرابع عبد العزيز السيد، والثنائي طارق مجدي ومصطفى الشهدي لتقنية الفيديو.