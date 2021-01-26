مونديال اليد: قطر تطيح بآمال الأرجنتين وتكمل عُقْد المتأهلين للدور ربع النهائى

أكمل منتخب قطر عُقْد المتأهلين للدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حاليا وحتى 31 يناير الجاري بعد فوزه على المنتخب الأرجنتيني في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الرئيسي للبطولة.ففي المجموعة الثانية التي تقام منافساتها بالصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي، أطاح منتخب قطر بآمال منتخب الأرجنتين الذي كان قاب قوسين أو أدنى من التأهل للدور ربع النهائي بعد أن فاز عليه بنتيجة 26-25 في مباراة قوية ومثيرة.كما حقق المنتخب الدنماركي "بطل العالم" -الذي سيلاقي المنتخب الوطني المصري في الدور ربع النهائي غدًا الأربعاء- العلامة الكاملة في الدور الرئيسي بفوزه في الجولة الثالثة على نظيره الكرواتي بنتيجة 38-26.وكان المنتخب الدنماركي قد فاز في الجولة الأولى على قطر بنتيجة 32-23، وفي الجولة الثانية على منتخب اليابان بنتيجة 34-27.وفي المجموعة ذاتها، فاز منتخب اليابان على نظيره منتخب البحرين بنتيجة 29-25 في مباراة تحصيل حاصل.وتصدر منتخب الدنمارك المجموعة برصيد 10 نقاط، ورفع المنتخب القطري رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، في حين تجمد رصيد المنتخب الأرجنتيني عند 6 نقاط احتل بها المركز الثالث وضاع أمله في التأهل بعد خسارته في مواجهته المباشرة مع قطر، كما تجمد رصيد منتخب كرواتيا عند 5 نقاط في المركز الرابع، وحلت اليابان في المركز الخامس برصيد 3 نقاط، في حين احتلت البحرين المركز السادس والأخير بلا رصيد من النقاط.وفي المجموعة الأولى التي تقام منافساتها بصالة العاصمة الإدارية الجديدة، أزاح منتخب إسبانيا نظيره منتخب المجر من صدارة المجموعة بعد الفوز عليه بنتيجة 36-28 في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات الدور الرئيسي للبطولة.وكان المنتخبان قد تأهلا إلى الدور ربع النهائي للبطولة في ختام الجولة الثانية للمسابقة من منافسات الدور الرئيسي للبطولة.ومن المقرر أن تلعب إسبانيا مع منتخب النرويج صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة بالدور ربع النهائي في صالة العاصمة الإدارية الجديدة، في حين تلعب المجر مع منتخب فرنسا متصدر المجموعة الثالثة بصالة الدكتور حسن مصطفى بـ6 أكتوبر.وفي المجموعة الأولى أيضا، اكتسح منتخب البرازيل نظيره منتخب أوروجواي بنتيجة 37-17، كما تعادل منتخب ألمانيا مع بولندا 23-23.وتصدر منتخب إسبانيا المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، تلاه منتخب المجر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ثم منتخب بولندا برصيد 5 نقاط في المركز الثالث، وتساوى معه في النقاط منتخب ألمانيا في المركز الرابع، تلاه منتخب البرازيل في المركز الخامس برصيد 3 نقاط، ثم منتخب أوروجواي في المركز السادس والأخير بلا رصيد من النقاط.وفي "كأس الرئيس" للمنتخبات التي حلت في المركز الرابع في منافسات الدور التمهيدي وتتنافس على المراكز من 25 إلى 32 بالبطولة، فاز منتخب تونس على نظيره الأنجولي بنتيجة 34-29، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، ضمن لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى لكأس الرئيس.وكان من المقرر أن يلتقي منتخب الكونغو الديموقراطية مع الرأس الأخضر "كاب فيردي" في نفس المجموعة، ولكن تم احتسابه بنتيجة 10-صفر للكونغو لانسحاب "كاب فيردي" من المونديال.وبهذه النتيجة، رفعت تونس رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد المنتخب الأنجولي عند نقطتين يحتل بهما المركز الثالث في المجموعة.وتلعب تونس على المركزين الـ25 والـ26 أمام منتخب النمسا متصدر ترتيب المجموعة الثانية، فيما يلعب المنتخب الأنجولي مع نظيره المغربي لتحديد المركزين التاسع والعشرين والثلاثين.ويقام لقاء تحديد المركزين الـ25 والـ26 يوم الأربعاء المقبل بصالة العاصمة الإدارية، فيما تقام مباراة تحديد المركزين الـ29 والـ30 على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.