وزير التعليم يكشف موقف إلغاء امتحانات الترم الأول أو تأجيلها لمايو

علق وزير التربية والتعليم على الشائعات المتداولة بخصوص الفصل الدراسي الثاني، وانعقاد الامتحانات فبراير المقبل.وقال الوزير، عبر حسابه على "فيسبوك": "أعلنا منذ أيام أن الوزارة سوف تعلن كل تفاصيل الترم الثاني والامتحانات يوم ١٤ فبراير".وأكد الوزير، أن الشائعات والاجتهادات، تظل مستمرة للأسف الشديد، مشددا على أنه لا نية لإلغاء الامتحانات أو إقامتها في مايو القادم تحت أي ظرف.وطالب الوزير الطلاب بالاهتمام بالمذاكرة والتعلم من كل المصادر المتاحة استعدادًا لامتحانات الترم الأول.