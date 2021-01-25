الأنبا أنجيلوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة القديسة دميانة بابا دبلو

ترأس الأنبا أنجيلوس أسقف عام قطاع كنائس شبرا الشمالية، صلوات القداس الإلهي، بكنيسة القديسة دميانة بابا دبليو شبرا.وشاركه صلوات القداس الإلهي عدد من الكهنة والشمامسة، دون حضور شعبي، للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.