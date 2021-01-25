صدور «ثورة 1919 بين الأدب والسينما» لدينا حشمت

صدر حديثًا عن دار الشروق للنشر والتوزيع كتاب ثورة 1919 بين الأدب والسينما للكاتبة دينا حشمت.وتقول مارلين بوث، الأستاذة بالمعهد الشرقي بجامعة أوكسفورد، عن الكتاب: "تقدم دينا حشمت في هذا الكتاب تحليلًا نافذًا لمجموعة واسعة من الأعمال الأدبية والفنية المصرية، التي قننت ورسخت ثورة 1919 بوصفها لحظة من أهم لحظات الانتصار الوطني.كما تطرح مؤلفة الكتاب تساؤلات عميقة حول السردية السائدة بخصوص الوحدة الوطنية والتناغم الطبقي إبان ثورة 1919 وفي أعقابها وهي بتقديمها أصواتًا بديلة متنوعة تقدم لنا هذه «اللحظة» أو «المساحة» التاريخية باعتبارها مسارات طويلة تتضافر فيها عناصر متنوعة ومتشظية، تعبر عن نفسها بمزيج من البهجة والغضب والمقاومة والاحتفال؛ الأمر الذي يذكرنا بأن اللحظات الثورية، وذكريات تلك اللحظات، ما هي إلا مجموعة شديدة التعقيد من الأحداث التي تقوم بها جماعة ما في لحظة تاريخية محددة.ودينا حشمت أكاديمية وكاتبة، تدرِّس في قسم الحضارات العربية والإسلامية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.