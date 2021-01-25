«هوذا حمل الله».. العظة الأحدث لأسقف هولندا

ترأس الأنبا ارساني أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بهولندا، اليوم صلوات القداس الإلهي بمقر المطرانية.وجاءت العظة الأحدث لأسقف هولندا بعنوان "هوذا حمل الله"، وذلك ضمن العظات التي يلقيها أسبوعيًا لدعم الأقباط روحيًا.تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.