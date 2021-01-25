اليمن يدعو للتعاطي الإيجابي مع تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

دعت هيئة رئاسة مجلس الشورى اليمني المجتمع الدولي للتعاطي الإيجابي مع القرار الأمريكي بتصنيف المليشيات الحوثية جماعة إرهابية؛ للحد من قدرات الحركة ومنع تسليحها ودعمها، وإنقاذ الآلاف من اليمنيين ولتنعم المنطقة بالسلام والأمن المنشود.وقالت الهيئة اليمنية خلال اجتماعها الدوري المنعقد اليوم في بيان نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "إن هيئة رئاسة مجلس الشورى تؤكد أهمية وعدالة وصوابية قرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران جماعة إرهابية، وتراه توصيفًا دقيقًا، يجعلنا نتطلع إلى اعتماده من كل الأطراف التي يعنيها السلام في اليمن".أضافت "أن التحجج عند البعض بالجوانب الإنسانية على أهمية مراعاتها عند التطبيق، لم تمنع الحوثيين من ارتكاب المزيد من الجرائم، بل ونهب المساعدات الإنسانية، والمتاجرة بها لتمويل الحرب على الشعب والدولة، وكانت آخر جرائمهم الهجوم الصاروخي الذي استهدف الحكومة اليمنية اثناء وصولها مطار عدن الدولي".