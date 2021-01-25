والد الشهيد محمد الحوفي يكشف رسالة قرينة الرئيس لزوجته (فيديو)

قال فوزي الحوفي، والد الشهيد المقدم محمد الحوفي، إنه ذهب اليوم إلى احتفالية عيد الشرطة لدعم رجالها في عملهم ومواصلة المسيرة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يعرف جيدا كيف يقدر الناس، فهو يعتبره الأخ الأكبر بالنسبة له ووالد ابنه.













وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم، أن الدعم المعنوي من القيادة السياسية لا يعوض بالفعل عن فقد الابن ولكنه أمر هام بالفعل".







