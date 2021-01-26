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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26-1-2021 فى البنوك المصرية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:12 ص
الدولار
الدولار
حسين العمدة
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تقدم «الدستور» تقرير يتضمن أهم تفاصيل، وأخر تحديثات سعر الدولار الأمريكى اليوم الثلاثاء الموافق ٢٦-١-٢٠٢١، أمام الجنيه المصرى فى البنوك المصرية، حيث ارتفعت محركات البحث على جوجل عن سعر العملة الأمريكية فى السوق المصرى، لذلك نستعرض لكم حالة الدولار فى البنوك على رأسهم البنك الأهلى المصرى(الحكومى)، وبنك مصر(الحكومى)، بالإضافة إلى البنك التجارى الدولى cib، حيث سجل سعر الدولار الأمريكى ارتفاعًا اليوم فى بنك cib، فيما استقر سعره فى بنكى «الأهلى المصرى، ومصر»، ولم يشهد أى انخفاض أو ارتفاع فى البنوك الحكومية، ونستعرض لكم أيضا سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى، وفقًا لأخر التحديثات. 

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26-1-2021

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم، فى بنك مصر (الحكومى)، حيث أنه لم يسجل انخفاضًا أو ارتفاعًا على الإطلاق عن سعره أمس، وسجل الدولار عند الشراء ١٥.٦٦ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٦ جنيه مصري. 

سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلى المصرى

بعد تباين أسعار الدولار الأمريكى خلال الأيام الماضية، فى البنوك المصرية، سجل الدولار استقرارًا فى البنك الأهلى المصرى، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٦-١-٢٠٢١، ليسجل عند الشراء ١٥.٦٦ جنيه مصري، فيما سجل سعره عند البيع ١٥.٧٦ جنيه مصري، ولم يشهد الدولار فى البنوك الحكومية أى تغيير في سعره عن الأمس. 

سعر الدولار اليوم فى البنك التجارى الدولى cib

ارتفعت سعر العملة الأمريكية في البنك التجارى الدولى cib، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٦-١-٢٠٢١، عن أمس، بقيمة قرش واحد فقط، وسعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري في بنك cib، يسجل ارتفاعًا عن باقي البنوك الحكومية يوميًا، حيث وصل سعره، اليوم، في البنك التجاري الدولى عند الشراء ١٥.٦٨ جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع ١٥.٧٨ جنيه مصري. 

سعر الدولار اليوم في البنك المركزى المصرى

سجل الدولار الأمريكى فى البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٦-١-٢٠٢١، ارتفاعًا طفيفًا فى سعره، ليسجل ١٥.٦٧٧٥ جنيه مصرى عند الشراء، فيما بلغ سعره عند البيع ١٥.٧٧٧٥ جنيه مصرى. 

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