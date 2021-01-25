وداعًا صديقة الشباب.. 4 أسباب تدعوك لمحبة عبلة الكحلاوي

خيّمت حالة من الحزن على منصات التواصل عقب إعلان وفاة الداعية عبلة الكحلاوي، مساء أمس، عن عمر ناهز 72 عامًا، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الراحلة مرتين الأولى في مسجد الباقيات الصالحات بمنطقة المقطم في القاهرة، والثانية في مسجد والدها المنشد الديني الراحل محمد الكحلاوي بالبساتين.فور إعلان وفاة الداعية الإسلامية، اتشحت وسائط التواصل بالسواد؛ حزنًا على الدكتورة عبلة الكحلاوي التي ودعها الجميع بالدعوات؛ حبًا لهذه السيدة التى لم يختلف عليها اثنين وذلك بسبب:• صوتها الدافئكان ما يميز الداعية الإسلامية الراحلة نبرة صوتها التى كان يملؤه الحب والحنان، حيث استطاعت أن تجذب الكثيرين إلى برنامجها.• رداء الملائكةيعتبر اللون الأبيض من الألوان المريحة التى تبعث على الراحة النفسية، لذا كانت دائمًا ما تظهر الداعية الراحلة عبلة الكحلاوى بجلباب أبيض، الأمر الذى يضيف لمسة جمالية وراحة نفسية لكل من يطالعها.• صديقة الشبابيعتبر الشباب أكثر الفئات التى كانت تشاهد الداعية عبلة الكحلاوى، فكانت دائمًا ما تبسّط الدين وعلومه ليصل إلى عقول الفئات العمرية المختلفة.• متابعة قضايا الحياتيةكانت الداعية عبلة الكحلاوى متابعة جيدة للقضايا الحياتية، خاصة الشبابية، الأمر الذى جعلها داعية لكل الأعمار السنية.