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الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم أوروبا عند أدنى مستوى فى أسبوعين

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:47 م
أسهم أوروبا
أسهم أوروبا
وكالات
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أغلقت الأسهم الأوروبية عند أدنى مستوياتها في أسبوعين اليوم الإثنين، حيث أكد تراجع ثقة الشركات الألمانية الضرر الناجم عن القيود المشددة لمكافحة كوفيد-19، في حين يخشى المستثمرون أن يؤدي توزيع بطيء للقاحات إلى مزيد من التأخر في التعافي الاقتصادي.

وفقد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مكاسب حققها مبكرًا وأغلق على انخفاض 0.8 بالمائة. وهبط المؤشر داكس الألماني 1.7 بالمائة بينما تراجع المؤشر كاك 40 الفرنسي 1.6 بالمائة، ونزل المؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني 0.8 بالمائة.

قال معهد إيفو الاقتصادي: إن مؤشره لمعنويات الشركات انخفض إلى 90.1 في يناير من قراءة معدلة صعودًا عند 92.2 في ديسمبر، وكان استطلاع لرويترز قد أشار إلى قراءة عند 91.8 في يناير.

وذكرت مسودة وثيقة أعدتها وزارة الاقتصاد الألمانية واطلعت عليها "رويترز": أن من المرجح أن يصل الاقتصاد الألماني، وهو الأكبر في أوروبا، إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا في منتصف عام 2022.

ولحق الضرر الأكبر بالأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية في قطاعات البنوك والسيارات والنفط والغاز والسفر والترفيه، حيث تراجعت بما يتراوح بين 1.9 بالمائة وثلاثة بالمئة.

وهبطت أسهم آي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية، ورايان إير، ولوفتهانزا، وإير فرانس بما يتراوح بين 3.3 بالمائة و7.7 بالمائة، في حين هبطت أسهم شركات التجزئة 1.5 بالمائة.

وتخلت أسهم قطاع التكنولوجيا عن مكاسب مبكرة لكن خسائرها كانت طفيفة، إذ جرى تداول قريناتها الأمريكية عند أعلى المستويات على الإطلاق.

وقفز سهم شركة نوكيا الفنلندية المصنعة لمعدات الاتصال 12.9 بالمائة، في حين جنى سهم بروسيس التي تستثمر في التكنولوجيا 3.6 بالمائة ليبلغ أعلى مستوى على الإطلاق.

وأقبل المستثمرون على القطاعات الدفاعية مثل الاتصالات والرعاية الصحية اللذين تقدما 0.9 بالمائة و0.7 بالمائة على الترتيب.

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