رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان: مسيرات ووقفات في مناطق متفرقة احتجاجًا على الأوضاع المعيشية

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:57 م
احتجاجات لبنان
احتجاجات لبنان
أ ش أ
طباعة
نظم متظاهرون لبنانيون وقفات احتجاجية ومسيرات في عدد من المناطق المتفرقة من أنحاء البلاد، اليوم الإثنين، اعتراضا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، واستمرار حالة الإغلاق العام الشامل للبلاد التي تستهدف كبح تفشي وباء كورونا، حيث اعتبروا أن الإغلاق أضر بأوضاعهم المعيشية.

واستمرت الاحتجاجات - التي كان مستوى المشاركة فيها ما بين المحدود والمتوسط - لبضعة ساعات وتركزت في مدينة طرابلس (شمالي لبنان) ومدينة صيدا (جنوبا) وكذلك بعض مناطق العاصمة بيروت، وكانت منصبة على الوضع المعيشي المتدهور الذي يشهده لبنان، ولم تشهد في معظمها أي اشتباكات مع القوى الأمنية، عدا مناوشات محدودة وقعت في مدينة طرابلس.

وقطع المتظاهرون حركة السير على جسر فؤاد شهاب (جسر الرينج) في العاصمة بيروت لحوالي نصف ساعة، كما نظم العشرات منهم مسيرة جابت بعض شوارع وسط العاصمة، منددين بالتراجع الكبير في أوضاعهم الاقتصادية وعدم قدرتهم على توفير الحد الأدنى من المتطلبات المعيشية.

كما تجمع المتظاهرون في ساحة إيليا بمدينة صيدا، والتي تعد بمثابة ساحة التظاهر المركزية منذ اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر 2019، ورددوا هتافات مناهضة لاستمرار حالة الإغلاق الشامل للبلاد، معتبرين أنها تسببت في "قطع أرزاقهم" وأن الدولة اللبنانية لم توفر لهم مساعدات أو إعانات مالية تعينهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية الضرورية في ظل الإغلاق.

وجابت مسيرات المحتجين عددا من شوارع مدينة صيدا، حيث رفع المشاركون أعلام لبنان وبعض اللافتات التي تحمل عبارات احتجاجية ومنددة بالتدهور الاقتصادي والغلاء المعيشي.

وشهدت التحركات الاحتجاجية في مدينة طرابلس، والتي كانت قد بدأت بصورة خافتة قبل بضعة أيام، بعض المناوشات المحدودة بين المتظاهرين من جهة، والقوى الأمنية من جهة أخرى، جراء قيام بعض المشاركين في المظاهرات برشق مبان حكومية بالحجارة، قبل أن تتمكن قوات الأمن وبمؤازرة من الجيش من السيطرة على الوضع وحمل هؤلاء الأشخاص على التوقف.

ونفذ العشرات من المتظاهرين في طرابلس مسيرات جابت بعض الشوارع والمناطق التي يقطن بها سياسيون لبنانيون، معربين عن رفضهم استمرار حالة الإغلاق الشامل في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية بالغة الصعوبة يتعرض لها أهل المدينة، ترافق معها بعض الوقفات الاحتجاجية وترديد الهتافات المنددة بالغلاء وارتفاع الأسعار واستمرار إغلاق الأنشطة التجارية على وقع حالة الإغلاق.

ودخل لبنان حالة من الإغلاق الشامل للبلاد ابتداء من 14 يناير الجاري وتستمر حتى 8 فبراير المقبل، في سبيل الحد من تفشي وباء كورونا، لا سيما بعدما امتلأت معظم المستشفيات بالمصابين بالفيروس.

وأقرت الحكومة اللبنانية ضمن الإغلاق الشامل للبلاد منح مساعدات مالية بقيمة 400 ألف ليرة لبنانية لصالح العائلات اللبنانية الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أن المبلغ الذي سيمنح لكل أسرة سيستفيد منه ما لا يقل عن ربع مليون عائلة بما يوازي المليون ونصف المليون شخص.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ على mbc

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

الحكومة: إصدار 23 مليون بطاقة «ميزة» جديدة

مواعيد عرض مسلسل «فى بيتنا روبوت» على شاشة cbc

الصور

image description

ضباط «الزرقا» يوزعون شوكولاتة على أهالي دمياط

image description

٤.٥ مليون جنيه لتطوير طريق الكاشف بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تعمير الساحل الشمالى

image description

محافظ دمياط: الشرطة قدمت تضحيات تسجل بحروف من نور فى 25 يناير

image description

ضبط 960 بطاقة تموينية بحوزة صاحب مخبز بأسيوط

الأكثر قراءة

أمطار وبرودة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

بينهم نجل حسن مالك.. إدراج 4 متهمين بقوائم الإرهاب

الحكومة: إصدار 23 مليون بطاقة «ميزة» جديدة

«خطة النواب» توافق على تعديلات قانون صندوق «تحيا مصر»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وآخر موعد للسداد

دراسة: الأرض تفقد الجليد بمعدل ذوبان قياسي متسارع

بعد 450 عاما.. حانة أكسفورد تستسلم أمام كورونا

سنة كبيسة أو بسيطة.. عدد أيام شهر فبراير 2021

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

«ثقافة الأقصر» تناقش دور المكتبات في الوعى الثقافي

الاحتفال بأعياد الشرطة وثورة 25 يناير بثقافة المنيا

الشروق تصدر الطبعة الثالثة من «أصوات» لـ سليمان فياض

25 فبراير.. انطلاق فعاليات ملتقى براعم ومواهب الدولى للفنون التشكيلية