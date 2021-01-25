الأردن وأفغانستان يبحثان تطوير العلاقات الثنائية

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، مع نظيره الأفغاني محمد حنيف أتمر سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتطورات المتعلقة بجهود تحقيق المصالحة والسلام في أفغانستان والمستجدات الإقليمية.وأكد الصفدي - خلال اللقاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية - دعم الأردن للجهود التي تبذلها الحكومة الأفغانية لإحلال السلام والقضاء على الإرهاب لتحقيق وتلبية طموحات شعب أفغانستان الصديق في النمو والازدهار، مشددا على إدانة المملكة للعمليات الإرهابية المتكررة التي تشهدها جمهورية أفغانستان أخيرا، ما أسفر عن مقتل العديد من المدنيين الأبرياء وأفراد من قوات الأمن.ومن جهته، ثمن وزير الخارجية الأفغاني دعم الأردن لبلاده وجهود تحقيق السلام فيها، ودورها لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتعميق التعاون والتنسيق بين الدول الإسلامية، مؤكدا أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس لحماية الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.وفي نهاية اللقاء، اتفق الوزيران على تكثيف التنسيق الثنائي في إطار المحافل الدولية، وخاصة في منظمة التعاون الإسلامي.