بينهم نجل حسن مالك.. إدراج 4 متهمين بقوائم الإرهاب

نشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة، في القضية رقم 598 لسنة 2017 كلي القاهرة الجديدة، بإدراج 4 متهمين بقوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات.وتضمن القرار أولا: إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ هذا القرار.ثانيا: إدراج كلا من "عبدالرحمن محمد محمد السعودي، ومدحت محمد حسن، وناجي فرج عبدالصمد، وحمزة حسن عزالدين مالك" على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات، وتبدأ من تاريخ هذا القرار ومع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية التي انتظمتها المادة السابعة من القرار رقم 8 لسنة 2015.