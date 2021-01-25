قيس سعيد: تم تجويع الشعب التونسي والمتاجرة ببؤسه

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، أن الخلافات السياسية تزيد من وطأة الأزمة في تونس منتقدا التحركات التي قامت بها الحكومة.وتعهد الرئيس التونسي في كلمة له عقب اجتماع حكومي مساء اليوم، أنه لن يترك تونس تتهاوى وسيتحمل مسؤوليته كاملة في الحفاظ عليها.واعترف رئيس الجمهورية بأنه تم تجويع الشعب التونسي والمتاجرة ببؤسه.وأعرب قيس سعيد عن استيائه من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين بالتعديل الحكومي مشيرا الى أن بعض الأسماء المقترحة في التعديل الحكومي تتعلق بهم شبهات فساد أو لهم ملفات تضارب مصالح.وشدد الرئيس التونسي على أن التعديل الحكومي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى.وتشهد تونس منذ أيام تظاهرات اعتراضا على تردي الأوضاع المعيشية واستمرار الانهيار الاقتصادي.