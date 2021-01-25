تزامنًا مع ذكرى رحيله الـ50.. دير مارمينا يعلن فتح أبوابه الخميس

أعلن دير مارمينا العجائبي بمريوط؛ تفاصيل احتفالاته لمرور 50 عاما على رحيل قداسة البابا كيرلس السادس مؤسس الدير.وقال الأنبا كيرلس أسقف ورئيس دير مارمينا بصحراء مريوط، ببدء الدير في استقبال الزائرين يوم 28 يناير الجاري من الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساء؛ على أن يقتصر الزيارة على مزار القديسين دون حضور القداسات الإلهية بالدير.وشدد الدير عن امتناع الزيارة لمن يعاني من ارتفاع درجات الحرارة.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في مارس المقبل بتذكار مرور 50 عاما على رحيل قداسة البابا كيرلس السادس؛ بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والمعروف برجل الصلاة.ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ قداس احتفالات مرور 50 عاما على رحيل سلفه البابا كيرلس السادس.