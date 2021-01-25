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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تدرس تصرفات عمالقة التكنولوجيا حول نشر مواد زائفة عن الاحتجاجات

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:32 م
ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن بلادها ستدرس تصرفات عمالقة تكنولوجيا المعلومات الأمريكيين، المتورطين في نشر مواد زائفة حول الاحتجاجات غير المصرح بها، التي جرت في عدد من المدن الروسية يوم السبت الماضي.

وقالت زاخاروفا- في تصريح للقناة الأولى الروسية التليفزيونية اليوم- إنه "بجانب المواد التي تم نشرها على الإنترنت للهيئات الرسمية الأمريكية من قبل المسئولين الأمريكيين، لاحظنا نشاطًا كبيرا جدا لما يسمى "عمالقة تكنولوجيا المعلومات"، وهم بالطبع أمريكيون".

وأضافت: "منصات التواصل الاجتماعي هذه نشرت مقاطع فيديو بها الكثير من المعلومات المزيفة هذه الأيام وفي الماضي، ونحن ندرس هذه القضايا في الوقت الراهن.. بالطبع، سيكون طرح هذه المشكلة في مقدمة عملنا سواء مع الأمريكيين أو في المنظمات الدولية"، مشيرة إلى أن بلادها تقوم حاليًا بعمل جاد حول كيفية مشاركة منصات الإنترنت الأمريكية في التدخل الأمريكي بشئون روسيا الداخلية.

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