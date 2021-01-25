هل يتجه المطرب علي حميدة للعلاج بالإشعاع؟

يخضع المطرب علي حميدة، صاحب أغنية لولاكي للمتابعة الطبية داخل مستشفى معهد ناصر بعد معاناته من بعض الأزمات الصحية التي ألمّت به مؤخرًا.وكشفت مصادر، لـ«الدستور»، أن الفنان الكبير يعاني من ورم خبيث أظهرته نتائج المسح الذري، حيث من المقرر أن يجري أشعة وفحوصات طبية؛ للوقوف على التقرير النهائي، وقد يلجأ إلى العلاج بالإشعاع لتفتيت هذا الورم وإزالته.واشتهر علي حميدة بأغنية لولاكي التي خرجت إلى جمهوره في 11 يوليو 1988، وحولها لألبوم غنائي يعد أول نجاحات المطرب الكبير.