البابا تواضروس ينفي ظهور «تماف إيريني» خلال قداس عيد الميلاد

نفي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ظهور "تماف إيريني" خلال قداس عيد الميلاد المجيد.وأضاف قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال إجابته على أحد الأسئلة الموجهة له بخصوص افتعال البعض المعجزات مثل ظهور "تماف إيريني"، قائلًا: "الله أعطانا عقلا نفكر به جيدا وأحيانًا الإنسان ينساق وراء أى خبر، وتابع القداس الذي ترأسته خلال عيد الميلاد المجيد كان الأفراد المتواجدين به ما يقرب من 30 شخصا منهم 14 أسقفا ومطران، و6 رهبان والباقي كان الشمامسة".و أضاف البابا:" أن قداس العيد كان محدود جدا لأنه تمت إقامته في كنيسة المقر البابوي؛ ومنذ أيام البابا شنودة الثالث كانت هناك راهبة متواجدة بالمقر البابوي لها ظروف خاصة حضرت قداس عيد الميلاد المجيد؛ فلا هو ظهور ولا إعلان ولا أي شئ من هذا، مؤكدا أنه لابد أن المعجزة يكون لها سبب لحدوثها".وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس، قد التقى بالشباب القبطي "أونلاين" وذلك في إطار لقاءاته الشهرية بالشباب.ويولى قداسة البابا تواضروس الثاني، اهتماما خاصة بشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث يحرص دائما على لقائهم، وخلال إجابته على أحد الأسئلة الموجهة له من الشباب.