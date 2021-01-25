التريللر الأول لفيلم صراع الوحوش Godzilla vs. Kong وموعد عرضه

تفاصيل التريللر الأول لفيلم صراع الوحوش Godzilla vs. Kong

نرصد خلال هذا التقرير التريللر الأول لفيلم صراع الوحوش Godzilla vs. Kong حيث أطلق قبل ساعات على القناة الرسمية لشركة " Warner Bros. Pictures" وظهرت فيه مجموعة من مشاهد الأكشن لصراع الوحوش مع بعضهما ومع الإنسان من خلال تقنية الجرافيك الشهيرة المستخدمة في هوليوود خلال السنوات الماضية بدقة عالية.





صراع الوحوش Godzilla vs. Kong

الفيلم الجديد صراع الوحوش Godzilla vs. Kong تدور أحداثه حول المواجهة المنتظرة والحاسمة التي ستقع بين "كونج العظيم" وجودزيلا التي لا يمكن إيقافها على الإطلاق، مع مراقبة العالم كله لما سيحدث ومن سيكون ملك الوحوش، وحقق تريللر الفيلم الجديد أكثر من 13 ونصف مليون مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة فقط من إطلاقه على القناة الرسمية للشركة المنتجة للعمل الجديد وسط تفاعلا كبيرا من جانب الجمهور على مستوى العالم.





موعد وأبطال فيلم Godzilla vs. Kong

ينطلق الفيلم المنتظر Godzilla vs. Kong في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 26 مارس القادم بعد تحديد الشركة الموزعة للموعد خلال الفترة الماضية ومن المتوقع أن يحقق إيرادات هي الأعلى في الموسم الجاري، ويعرض في مصر في الاسبوع التالي لعرضه في أمريكا والعالم.





ويعرض ايضا بتقنية ثلاثي الابعاد وآيماكس في مصر وهي التقنيات التي يفضلها الشباب، والفيلم الجديد من بطولة إيزا جونزاليز وميلي بوبي براون وألكسندر سكارسجارد وريبيكا هول وكايل تشاندلر ولانس ريديك ومن تأليف إريك بيرسون ومن إخراج آدم وينجارد.





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أطلقت " Warner Bros. Pictures" التريللر الأول لفيلم صراع الوحوش Godzilla vs. Kong المنتظر، وخلال هذا التقرير نرصد تفاصيل الفيلم الجديد صراع الوحوش Godzilla vs. Kong المنتظر في العالم كله خلال الفترة القادمة.