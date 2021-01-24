أحمد الفيشاوي ينفي إلغاء مشروع أغنية «نمبر 2»

نفى الفنان أحمد الفيشاوي أن يكون مشروع أغنيته "نمبر 2"، قد تم إلغاءه مثلما تخيل البعض.وأشار "الفيشاوي" لـ"الدستور"، إلى أن الأغنية تم عرض البرومو الخاص بها منذ فترة، وجاري اختيار وتحديد موعد طرحها بشكل كامل قريبا.من ناحية أخرى، يشارك الفيشاوي في فيلم "30 مارس" من إخراج أحمد خالد موسى، وينتمي العمل إلى نوعية السيكو دراما، من تأليف حميد المدني.يشارك في بطولته أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف.