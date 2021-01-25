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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ القاهرة توجه باستغلال كورنيش المقطم لإقامة مشروعات سياحية

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:50 م
نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة
مصطفى عبدالله
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قامت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بجولة ميدانية بحي المقطم.

وتابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية من خلال الجولة بالمرور على الشوارع التي تدخل ضمن خطة الرصف مع شرح من المهندس محمد صبري على الطبيعة ومن خلال الخريطة المعدة لهذه الخطة

كما تم المرور على كورنيش المقطم وأشارت نائب المحافظ ببحث كيفية استغلال هذا المكان الاستغلال الأمثل، ووجهت بضرورة الاستفادة قدر الإمكان من الموقع واستغلاله أو استثماره سياحيًا ليعود بأضفاء مظهر راقى وجمالى بالمنطقة يستفيد ويتمتع به المواطن واستغلاله سياحيا ليعود بالنفع العام على الدولة والجذب السياحى

وفي سياق متصل تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم من خلال تفقدها لجميع شوارع وميادين حى المقطم المرور على مجمع الأديان حيث يتم وضع اللمسات الأخيرة لتشطيب المسجد والكنيسة تمهيدا لافتتاحهم قريبًا.

رافق المهندسة جيهان عبدالمنعم خلال جولتها اللواء طارق اليمنى رئيس الحى ومهندسة امل مدير الطرق بالمنطقة الجنوبية واسلام عادل مدير الاتصال السياسى بالمنطقة الجنوبية والمهندس محمد صبرى متابعة مشروعات الطرق ومديرى الادارت التنفيذية والمعنية بالمنطقة.

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