التهامي وشقيق عبلة الكحلاوي أول الحاضرين لمقابر العائلة قبل وصول الجثمان

وصل منذ قليل محمود ياسين التهامي نقيب المنشدين، بصحبة شقيقها لمقابر الداعية الإسلامية الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي بالبساتين، لحضور مراسم دفنها وحرصا على مرافقة الجثمان حتى مثواه الأخير، وذلك بعد تشييع جثمانها من مسجد الدكتورة عبلة الكحلاوي بالمقطم أمام مجمع الباقيات الصالحات.وجهزت أسرة الدكتورة عبلة الكحلاوي مسجد محمد الكحلاوي بالبساتين والذي سيدفن فيه جثمان الداعية الراحلة ظهر اليوم.وقام عمال الفراشة بتجهيز المكان لاستقبال المشيعين والمعزين، حيث حرص البعض من محبي الراحلة على التواجد مبكرًا في انتظار وصول الجثمان.وفارقت الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي عالمنا مساء أمس الأحد متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد عن عمر ناهز 72 عاما.