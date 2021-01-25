رابط بوابة الثانوية العامة لتسجيل رغبات المعلمين



رابط بوابة الثانوية العامة لتسجيل رغبات المعلمين في امتحانات الثانوية العامة وفي السطور القادمة نعرض رابط بوابة الثانوية العامة لتسجيل رغبات المعلمين في امتحانات الثانوية العامة من خلال الرابط التالي " هنا ".





تسجيل رغبات الثانوية العامة للمعلمين أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمعلمين الراغبين "معلم خبير- كبير معلمين" فى التقدم لأعمال امتحان الثانوية العامة للعام الدراسى 2020-2021 "رئيس لجنة سير- مراقب أول- رئيس مركز توزيع الكراسة الامتحانية".

يذكر أن الوزارة أصدرت قرارات بضرورة المتابعة الجادة والفعالة للأعداد التي تم تسجيلها من المرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أول للجان سير امتحانات الثانوية العامة، وكذلك المرشحين للعمل كرؤساء مراكز توزيع أسئلة للعام الدراسي 2020-2021، ومقارنتها بالأعداد المستهدفة، وذلك حتى تتمكن الوزارة من تحقيق أكبر قدر ممكن من رغبات الدب حرصا على راحة المرشحين، مؤكدا أن هناك ضعفا شديدا في نسبة تسجيل المرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحانات الثانوية العامة، وكذلك المرشحين كرؤساء مراكز توزيع الكراسة الامتحانية للعام الدراسي.







تسجيل المعلمين في موقع امتحانات الثانوية العامة



ولكي يستطيع المعلمين تسجيل المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة يقوم بالخطوات التالية:- 1 - تسجيل الدخول على بوابة الثانوية العامة من " هنا ". 2 - كتابة المعلم الرقم القومى والكود الخاص به. 2 - كتابة المعلم الرقم القومى والكود الخاص به.





3 - كتابة كلمة السر.



4 - تسجيل الدخول.