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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية 2021 القادمة للموظفين حكومي وخاص باليوم والتاريخ

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:06 م
مواعيد الإجازات والعطلات
مواعيد الإجازات والعطلات
أحمد عوض
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نرصد مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية 2021 القادمة للموظفين "حكومي وخاص" باليوم والتاريخ، حيث تعد من أهم الموضوعات التي تشغل بال الكثير من العائلات المصرية، نظرا للترتيبات التي تقوم لها في هذه المناسبات، والأعياد سواء للمسلمين أو المسيحيين.

وتستعرض "الدستور" في السطور التالية مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2021، وفقا لما جاء بالقرار الوزاري للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص.

مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية 2021 

- الإثنين 28 يناير 2021: تحل مناسبة  يوم إجازة عيد الشرطة
 
- الأحد الذي يوافق 25 أبريل 2021: تحل مناسبة  عيد تحرير سيناء 
 
- السبت الذي يوافق 1 مايو 2021: تحل مناسبة عيد العمال 
 
- الإثنين الذي يوافق 3 مايو 2021: تحل مناسبة عيد شم النسيم
 
- الخميس الذي يوافق 13 مايو 2021: تحل مناسبة عيد الفطر المبارك
 
- الأربعاء 30 يونيو 2021: تحل مناسبة ثورة 30 يونيو 
 
- الإثنين الذي يوافق 19 يوليو 2021: تحل مناسبة يوم وقفة عرفات 
 
- الثلاثاء الذي يوافق 20 يوليو 2021: تحل مناسبة عيد الأضحى المبارك 
 
- الأربعاء الذي يوافق 21 يوليو 2021: تحل مناسبة إجازة عيد الأضحى 
 
- الجمعة الذي يوافق 23 يوليو 2021:  تحل مناسبة إجازة عيد الثورة 
 
- الإثنين الذي يوافق 9 أغسطس2021 : تحل مناسبة رأس السنة الهجرية 
 
- الأربعاء الذي يوافق 6 أكتوبر 2021: تحل مناسبة عيد القوات المسلحة 
 
-الإثنين 18 أكتوبر 2021: تحل مناسبة المولد النبوى الشريف.

يحتفل المصريين في كل مناسبة وتختلف كل مناسبة سواء دينية أو مسيحية على حسب نوع المناسبة، سواء أكانت مناسبة خاصة للمسلمين أو المسيحيين، حيث يرجع ذلك للعادات والتقاليد في أغلب الأحيان، كما ترجع أيضا إلى التعاليم الاسلامية والنصوص الواردة، سواء أكانت مرتبطة بصوم مثل صيام يوم عرفة وموعد أول شهر رمضان، أو صلاة مثلا صلاة عيد الأضحى أو عيد الفطر سواء أكانت في المنزل نظرا لظروف صعبة تمر بها البلاد، أو في الساحات كما هو المعتاد، فكل منها لها مواصفاتها التي أداها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

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