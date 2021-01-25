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الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مرور الدقهلية» توزع الورود والشيكولاتة احتفالا بعيد الشرطة (فيديو)

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:19 م
مرور الدقهلية
مرور الدقهلية
الدقهلية : عمرو الحوتى
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وزعت إدارة مرور الدقهلية اليوم، ورود وأعلام مصر وشيكولاته على المواطنين، احتفالا بعيد الشرطة الـ69.

حضر الاحتفالية اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، والعميد ممدوح الحصى، مدير إدارة مرور الدقهلية، العقيد إسلام رمزي، وكيل إدارة المرور، والعقيد دكتور حاتم طه، وكيل إدارة المرور، والعقيد دكتور شريف شعيشع، رئيس مباحث المرور، والمقدم الدكتور عمرو الشربيني، مدير معهد القيادة، وعدد من ضباط وأفراد الإدارة وضابطات قسم حقوق الإنسان والعلاقات بمديرية الأمن.

وحرص أهالي مدينة المنصورة على التقاط بعض الصور التذكارية مع قوات الشرطة.


وجرت عمليات التوزيع على سائقى السيارات بمختلف أنواعها والدراجات البخارية والمواطنين على الطرق السريعة والداخلية والميادين بنطاق مدينة المنصورة وخارجها.





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