«مرور الدقهلية» توزع الورود والشيكولاتة احتفالا بعيد الشرطة (فيديو)

وزعت إدارة مرور الدقهلية اليوم، ورود وأعلام مصر وشيكولاته على المواطنين، احتفالا بعيد الشرطة الـ69.حضر الاحتفالية اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، والعميد ممدوح الحصى، مدير إدارة مرور الدقهلية، العقيد إسلام رمزي، وكيل إدارة المرور، والعقيد دكتور حاتم طه، وكيل إدارة المرور، والعقيد دكتور شريف شعيشع، رئيس مباحث المرور، والمقدم الدكتور عمرو الشربيني، مدير معهد القيادة، وعدد من ضباط وأفراد الإدارة وضابطات قسم حقوق الإنسان والعلاقات بمديرية الأمن.وحرص أهالي مدينة المنصورة على التقاط بعض الصور التذكارية مع قوات الشرطة.وجرت عمليات التوزيع على سائقى السيارات بمختلف أنواعها والدراجات البخارية والمواطنين على الطرق السريعة والداخلية والميادين بنطاق مدينة المنصورة وخارجها.